Το «δολοφονικό» τάκλιν του Στέρλινγκ στον Βέρνερ (pics)

Η Σίτι αν και προηγήθηκε στο σκορ, γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Τσέλσι. Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει ακόμα χειρότερα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, αν ο Ραχίμ Στέρλινγκ έβλεπε την κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο 26χρονος άσος των Πολιτών στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Βέρνερ, ανέτρεψε τον Γερμανό, χρησιμοποιώντας και τα δύο του πόδια. Ωστόσο, ο ρέφερι του αγώνα, Τέιλορ έβγαλε από το τσεπάκι του την κίτρινη αντί για την κόκκινη κάρτα και με αυτό τον τρόπο ο Στέρλινγκ και η Σίτι γλίτωσαν τα χειρότερα...

And Sterling only fouled Werner 3 times, Gary But hey, since you're backing an English player... https://t.co/Nj4ByIuiEh pic.twitter.com/DkINaY5F7f

— AlexH (@cfcalex98) May 9, 2021