Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε την εντός έδρας ήττα (1-2) από την Τσέλσι για την 35η αγωνιστική της Premier League σε μια... πρόβα της συνάντησής τους στον τελικό του Champions League. Ο Σέρχιο Αγκουέρο έχασε την ευκαιρία να σκοράρει στο 45+3', καθώς η α λα Πανένκα εκτέλεση πέναλτι ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να κάνει ο Αργεντινός.

Μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από τους λογαριασμούς της στα social media. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους οπαδούς για το πέναλτι. Ήταν μια κακή απόφαση και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησής του. Μέσα σε λίγες μέρες viral ο Κουν. Από το περιστατικό με τον Σιδηρόπουλο, στο πέναλτι α λα Πανένκα.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021