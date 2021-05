Ο Μπέιλ κάνει την Τότεναμ να ονειρεύεται το Champions League (pics & vids)

Επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ουαλός εξτρέμ, Γκάρεθ Μπέιλ, επέστρεψε τον περασμένο Σεπτέμβρη στην Τότεναμ. Η αρχή του ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όσο ενδεχομένως θα περίμεναν οι φίλοι των «σπιρουνιών» στο άκουσμα του come back του.

Ο Μπέιλ χρειάστηκε αρκετό καιρό προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αλλά και να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε από το διάστημα που ήταν στην Ρεάλ. Βέβαια, στο πρώτο εξάμηνο έδειξε ξανά σημάδια έντονης αδιαφορίας όντας ουσιαστικά εκτός πλάνων του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ενδεικτικό μάλιστα το γεγονός ότι ο Μπέιλ, όσο ήταν ο Πορτογάλος τεχνικός στον πάγκο της Τότεναμ, ξεκίνησε μόνο σε 6 παιχνίδια βασικός στην Premier League. Τους τελευταίους όμως μήνες ο έμπειρος άσος φαίνεται πως βρίσκει ξανά τον εαυτό του και μάλιστα σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς το καλοκαίρι υπάρχει το Euro.

Από το παιχνίδι κόντρα στη Γουέστ Χαμ, που έδωσε ασίστ στο γκολ της Τότεναμ, ο Μπέιλ έχει αναγεννηθεί. Ειδικά από τη μέρα που ο Μουρίνιο απολύθηκε από τον σύλλογο, ο Ουαλός είναι στα καλύτερα του.

Αποκορύφωμα η τελευταία του εμφάνιση κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Εκεί όπου ο Μπέιλ δεν σημείωσε ούτε ένα, ούτε δύο γκολ, αλλά τρία τέρματα και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα οκτώ στο φετινό πρωτάθλημα και 10 στο σύνολο σε 27 εμφανίσεις.

Μάλιστα τελευταία φορά που ο Μπέιλ σκόραρε χατ-τρικ με τα χρώματα της Τότεναμ, ήταν πριν από εννέα χρόνια, το 2012, ενώ στο σύνολο έφτασε τα 6 χατ-τρικ στη καριέρα του (3 με Ρεάλ, 3 με Τότεναμ). Οι Λονδρέζοι πάντως ξέρουν πως στα καλά του ο Μπέιλ μπορεί να προσφέρει πολλά δημιουργώντας μαζί με τους Σον και Κέιν μια επιθετική γραμμή κρούσης ικανή για μεγάλα πράγματα.

Gareth Bale's first Tottenham hat-trick since 2012 helped demolish relegated Sheffield United!

