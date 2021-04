Οπαδοί της Άρσεναλ διαδηλώνουν κατά της διοίκησης (vid)

Οπαδοί της Άρσεναλ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Emirates και διαμαρτύρονται κατά του Σταν Κρόνκε και της διοίκησης της ομάδας. Μπορεί ο σύλλογος να αποσύρθηκε από τη European Super League, μπορεί να απολογήθηκε, αλλά οι οπαδοί της Άρσεναλ δεν ξεχνούν, παραμένουν δυσαρεστημένοι με τη διοίκηση του συλλόγου για την κίνησή τους, αλλά και για την κάκιστη φετινή πορεία. Μάλιστα, ζητούν από τον Κρόνκε την αποχώρησή του και την πώληση των μετοχών!

A few of the many anti-Kroenke banners from the Arsenal supporters here #KroenkeOut pic.twitter.com/ukEfXSJcJO

