Στην Άρσεναλ θα παραμείνει Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος αρνήθηκε την πρόταση της Γαλατάρασαϊ για να μετακομίσει στην Τουρκία.

Η Γαλατάσαραϊ ήταν διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πυροδοτήσει ακόμα ένα μεταγραφικό «μπαμ» στην Τουρκία με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι από την Άρσεναλ, όμως τελικά δεν κατάφερε να τον πείσει να μετακομίσει στη γειτονική χώρα.

Οι Τούρκοι είχαν κάνει επίσημη προσφορά στους Gunners ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ και είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος ωστόσο δεν δελεάστηκε από την προοπτική της τουρκικής Super Lig.

Oπως αναφέρει το «Athletic», ο Μαρτινέλι απέρριψε την προσφορά της Γαλατά και προς το παρόν τουλάχιστον θα παραμείνει στην Άρσεναλ, παλεύοντας να βρει μια θέση στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα.

Οι Λονδρέζοι πάντως από την πλευρά τους παραμένουν ανοικτοί στο ενδεχόμενο πώλησής του, εφόσον καταφτάσει στα χέρια τους μια πρόταση που θα τους ικανοποιεί οικονομικά.