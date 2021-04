Γκουαρδιόλα: «Αν μπορεί η UEFA να κάνει 400 μέρες το κάθε έτος»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ναι μεν ήταν κατά της δημιουργίας της European Super League, όμως, έχοντας δει τη νέα μορφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης όπως εγκρίθηκε για να γίνει από το 2024 και μετά, τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία...

«Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια, οι παίκτες, οι προπονητές ζητούν ποιότητα και η UEFA βάζει ποσότητα... Αν είναι έτσι να ζητήσουμε από την Ομοσπονδία να μεγαλώσει το χρόνο, να είναι 400 ημέρες το κάθε έτος...» ήταν τα λόγια του Πεπ.

"Dej-vu, every time it's the same, the managers, the players are asking for better quality and the football world wants quantity."

Pep Guardiola gives his response to the new Champions League format which includes more matches pic.twitter.com/wnIGBivpjC

