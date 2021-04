Καλύτερο κι από γκολ στο ’90. Με το που «έσκασε» σαν βόμβα η είδηση ότι η Τσέλσι φέρεται να είναι η πρώτη από τις 12 ομάδες που επιχειρεί… υπαναχώρηση από την European Super League, οι οπαδοί των Μπλε που βρίσκονταν επί ώρες έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» και διαδήλωναν, ξέσπασαν σε «τρελούς» πανηγυρισμούς!.

Τραγουδώντας ρυθμικά το «Campeones, Campeones», σαν να είχαν κερδίσει κάποιο τρόπαιο, οι φίλοι των Λονδρέζων γιόρτασαν και με το παραπάνω, απλά και μόνο την ένδειξη ότι η ομάδα τους ίσως γίνει η πρώτη που κάνει «στροφή» προς την κανονικότητα.

