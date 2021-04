Τα περιστατικά έξω από το γήπεδο της Λιντς λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς με τη Λίβερπουλ, ήταν μόνο η αρχή. Την ώρα που οι «μετασεισμοί» από την επισημοποίηση της European Super League στο Νησί καλά κρατούν, ήταν η σειρά των οπαδών της Τσέλσι να εκφράσουν την πλήρη αντίθεσή τους με την απόφαση που πήρε ο σύλλογος, διαδηλώνοντας έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν από την αναμέτρηση κόντρα στη Μπράιτον (22:00, Cosmotesports1HD).

Εκατοντάδες φίλοι των Μπλε κατέκλυσαν τον κεντρικό δρόμο από τον οποίο πέρασε το πούλμαν της ομάδας και διαμαρτυρήθηκαν με πανό και συνθήματα, ορισμένα εκ των οποίων υβριστικά προς τον ιδιοκτήτη, Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τον πρόεδρο του κλαμπ, Μπρους Μπακ.

«Ρόμαν, κάνε το σωστό»

«Buck Off»

«Αυτό δεν είναι πια ποδόσφαιρο»

«Θέλουμε πίσω τις κρύες νύχτες στο Στόουκ»

«Ξέρετε τι είστε, άπληστοι μπ@@@δοι»

«Μας κλέψατε την ομάδα μας»

Μερικά μόνο από τα συνθήματα που κυριάρχησαν στην πορεία των Λονδρέζων.

Μάλιστα, στο πλήθος βρέθηκε και ο Πετρ Τσεχ! Ο πρώην τερματοφύλακας και νυν σύμβουλος των Μπλε κατέβηκε από το πούλμαν και ζήτησε από το κοινό να ανοίξει τον δρόμο για να περάσει η αποστολή των Μπλε, δείχνοντας κατανόηση στα παράπονα των φιλάθλων και δηλώσε χαρακτηριστικά «Ξέρω. Δώστε ματς χρόνο»!

Petr Cech has asked protesting Chelsea fans outside the stadium to clear the way for the team bus pic.twitter.com/eYDyvFg8Y8 — FootballJOE (@FootballJOE) April 20, 2021

Petr Cech pleading with Chelsea fans to let the team bus in. pic.twitter.com/BzPtUU7JC9 — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

This is extraordinary by Chelsea fans at Stamford Bridge pic.twitter.com/v2ZtBGMeY8 — auba who? (@IceWerner) April 20, 2021

Chelsea's team bus has to drive through this. pic.twitter.com/5KgjK6zdYq — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021

"It's not football anymore" Chelsea fans protest the Super League outside of Stamford Bridge. (via @JacobSteinberg) pic.twitter.com/oSHGkwJvii — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Fury from Chelsea supporters over the Super League plans. This isn't a small thing. pic.twitter.com/by7rtMJli3 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021

The pub where Chelsea was founded. pic.twitter.com/BFkr0wYgu8 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021

Bruce Buck and Roman Abramovich are targets of the anger. pic.twitter.com/2PEqi67FGN — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021

There's a huge number of Chelsea fans at this protest. "We want our cold nights in Stoke." "Buck Off." "You know what you are, you greedy bastards." "You stole our club."#cfc pic.twitter.com/5yZZgomHTc — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 20, 2021

Chelsea fans make their message clear outside Stamford Bridge. pic.twitter.com/w0yaAyHbML — Squawka News (@SquawkaNews) April 20, 2021

