Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, αλλά και τον τελικό του Super Cup.

Ώρα τελικού για το Super Cup Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στη Ρόδο. Το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2, στις 20:00.

Πλούσιο το σημερινό (27/9) πρόγραμμα και στις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, με την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινά. Στις 18:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον Λεβαδειακό και στις 20:30 (Cosmote Sport 1), ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με τον Πανσερραϊκό στις 20:30 (Nova Sports Prime).

Νωρίτερα, έχουμε δράση και στη Super League 2, με τον Πανιώνιο να φιλοξενεί τον Παναργειακό στις 14:00, σε απευθείας μετάδοση από το Action24.

Στο πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Premier League ξεχωρίζει σήμερα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ (17:00, Nova Sports Premier League) και Τσέλσι - Μπράιτον (17:00, Nova Sports 4), ενώ στις 22:00 η Τότεναμ θα υποδεχθεί τη Γουλβς (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία, στις 17:15 έχουμε το πολυαναμενόμενο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της La Liga (Nova Sports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας