Τσέλσι: Εκτός δράσης ο Πάλμερ για 2-3 εβδομάδες

Άρτεμις Κλεφτάκη
palmer_chelsea
Πρόβλημα προέκυψε στην Τσέλσι με τον Κόουλ Πάλμερ, καθώς ο 23χρονος Άγγλος θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσεις για διάστημα 2-3 εβδομάδων.

Απών για την Τσέλσι το προσεχές διάστημα θα μείνει ο Κόουλ Πάλμερ. Όπως επιβεβαίωσε ο Έντσο Μαρέσκα, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής των Μπλε δεν θα αγωνιστεί για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες προκειμένου να προφυλαχθεί.

Ο Πάλμερ είχε αποχωρήσει ως τραυματίας στο πρόσφατο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (20/9), βγαίνοντας στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης.

«Αποφασίσαμε να τον προστατεύσουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, ώστε να μην χειροτερέψει η κατάστασή του. Μέχρι το διάλειμμα του εθνικών ομάδων θα μείνει εκτός», ανέφερε ο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του ματς με την Μπράιτον το Σάββατο (27/9, 17:00).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο Πάλμερ θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Τσέλσι, δηλαδή τα ματς απέναντι σε Μπράιτον, Μπενφίκα (30/9), Λίβερπουλ (4/10) και Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10). Ο Πάλμερ είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας δύο γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.

