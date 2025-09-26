Τσέλσι: Εκτός δράσης ο Πάλμερ για 2-3 εβδομάδες
Απών για την Τσέλσι το προσεχές διάστημα θα μείνει ο Κόουλ Πάλμερ. Όπως επιβεβαίωσε ο Έντσο Μαρέσκα, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής των Μπλε δεν θα αγωνιστεί για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες προκειμένου να προφυλαχθεί.
Ο Πάλμερ είχε αποχωρήσει ως τραυματίας στο πρόσφατο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (20/9), βγαίνοντας στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης.
«Αποφασίσαμε να τον προστατεύσουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, ώστε να μην χειροτερέψει η κατάστασή του. Μέχρι το διάλειμμα του εθνικών ομάδων θα μείνει εκτός», ανέφερε ο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του ματς με την Μπράιτον το Σάββατο (27/9, 17:00).
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο Πάλμερ θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Τσέλσι, δηλαδή τα ματς απέναντι σε Μπράιτον, Μπενφίκα (30/9), Λίβερπουλ (4/10) και Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10). Ο Πάλμερ είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας δύο γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.
Enzo Maresca has confirmed that Cole Palmer will be sidelined for Chelsea for the next 2–3 weeks with a groin injury 🤕 pic.twitter.com/doFuxv9s89— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 26, 2025
