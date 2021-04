«Βόμβα» από την Τσέλσι: Έτοιμη προς αποχώρηση από τη European Super League

Η Τσέλσι είναι έτοιμη να τα «βροντήξει» από τη European Super League, παρότι ήταν η πρώτη από τις 12 ομάδες που είχε κάνει γνωστό το σχέδιό της για σύσταση μιας ευρωπαϊκής λίγκας. Σύμφωνα με κορυφαία ΜΜΕ της Αγγλίας, οι «μπλε» αναμένεται να αποχωρήσουν από τη σύσταση μιας διοργάνωσης που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.

O πρόεδρος του λονδρέζικου κλαμπ, Μπρους Μπακ είχε συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό, με σκοπό να συζητήσουν το θέμα. Αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Τσέλσι ετοιμάζουν τα έγγραφα της απόσυρσης, όπως μεταδίδουν τα αγγλικά media. Σύμφωνα μάλιστα με την Telegraph, η επόμενη ομάδα που θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο είναι η Μάντσεστερ Σίτι!

Νωρίτερα, οι οπαδοί της Τσέλσι διαμαρτυρήθηκαν έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ», με δεκάδες πανό που ζητούν από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς την αποχώρηση των «μπλε» από τη European Super League. Στο πλήθος βρέθηκε κι ο Πετρ Τσεχ, που ζητούσε να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει το λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα!

"It's not football anymore"

Chelsea fans protest the Super League outside of Stamford Bridge.

(via @JacobSteinberg) pic.twitter.com/oSHGkwJvii

— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021