Αυτή τη φορά η Λίβερπουλ... κάηκε στο φινάλε, αφού είδε την Κρίσταλ Πάλας να παίρνει άξια το τρίποντο (2-1). «Αντίδοτο» στο τέλος βρήκε και η Μπράιτον κόντρα στην Τσέλσι, την οποία νίκησε με 3-1. Άνετη πεντάρα της Μάντσεστερ Σίτι στην Μπέρνλι (5-1).

Η... Fergie time αυτή τη φορά «πλήγωσε» τη Λίβερπουλ, την υποχρέωσε στην πρώτη φετινή της ήττα στην Premier League και έδωσε στην Κρίσταλ Πάλας, που έχει γίνει... κακός μπελάς για τους Reds, το άξιο τρίποντο με το οποίο μείωσε την απόστασή της από την πρωτοπόρο πρωταθλήτρια στους τρεις βαθμούς. Στο -5 η Μάντσεστερ Σίτι, όπως και η Άρσεναλ που έχει και ματς λιγότερο.

Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε με τρομερή ορμή στο ματς και δικαίωθηκε από νωρίς, αφού μόλις στο 9ο λεπτό έκανε από κοντά το 1-0 μετά από... πανικό στην άμυνα των Reds. Η Λίβερπουλ έδειξε να σοκάρεται, παρέμεινε για ώρα έρμαιο στις διαθέσεις των Αετών που δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και πίεσαν πολύ για το δεύτερο γκολ.

Έπεσαν όμως πάνω στο... τείχος του Άλισον που σταμάτησε Μουνιός και Ματετά με φανταστικές επεμβάσεις, ενώ ο Γάλλος φορ είχε και δοκάρι με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής. Ακόμη κι αν... πολιορκούταν πάντως, η Λίβερπουλ είχε τις ευκαιρίες της, απειλώντας με Χράφενμπερχ και Σαλάχ.

Αναπόφευκτα, η ομάδα του Άρνε Σλοτ βελτιώθηκε και ανέβαζε την απόδοσή της όσο κυλούσε ο χρόνος, αναζητώντας την ισοφάριση. Τη βρήκε στο 87' με το γκολ του Κιέζα που έδειξε να κάνει ξανά τη διαφορά στο φινάλε για τη Λίβερπουλ, όμως τελευταία χαμογέλασε η Κρίσταλ Πάλας. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκουέχι πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ενκέτια εκτέλεσε άψογα από την καρδιά της περιοχής για να χαρίσει στην ομάδα του τη σπουδαία νίκη.

Υπέταξε με ανατροπή την Τσέλσι η Μπράιτον

Το... έκανε ξανά κόντρα στην Τσέλσι η Μπράιτον που «λύγισε» για τρίτο συνεχόμενο ματς τους Μπλε. Οι Γλάροι, με τον Στέφανο Τζίμα να παίρνει τη δεύτερη συμμετοχή του ως αλλαγή στην Premier League, πήραν δραματικό «διπλό» με ανατροπή στο φινάλε κόντρα στους Λονδρέζους των δέκα παικτών (3-1) και μαζί πολύ σημαντικό ψυχολογικό boost εν όψει της συνέχειας. Εκτός αποστολής βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας.

Η Τσέλσι έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο μέρος και αναπόφευκτα προηγήθηκε με κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες στο 24ο λεπτό. Μετά την ανάπαυλα όμως, τα πάντα άλλαξαν. Ο Τσάλομπα αποβλήθηκε στο 53' και η Μπράιτον πάτησε το πόδι στο γκάζι. Οι Γλάροι πρώτα ισοφάρισαν με κεφαλιά του Γουέλμπεκ στο 77', ο Χίρτσελερ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με την αλλαγή του Τζίμα στο 85' και δικαιώθηκε πλήρως, αφού στο 90+2' ο Ντε Κάιπερ γύρισε το ματς με νέα κοντινή κεφαλιά και στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντάνι Γουέλμπεκ... κέρασε και γλυκό διαμορφώνοντας στο τετ α τετ το τελικό 3-1.

Πεντάρα η Σίτι!

H Σίτι ήταν καταιγιστική, διέλυσε με 5-1 την Μπέρνλι και βρέθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας και στο -5 από τη Λίβερπουλ. Οι Πολίτες έβγαλαν αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Άρσεναλ, δεν άφησαν στην επανάληψη περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό της και έφτασαν στο τρίποντο. Σημαντικό ρόλο πάντως έπαιξε και η παρουσία του Εστεβέ, ο οποίος σημείωσε δυο αυτογκόλ. Στο 12ο λεπτό ο Γάλλος αμυντικός σημείωσε το 1-0, ωστόσο στο 38' ο Άντονι ισοφάρισε σε 1-1. Από ασίστ του Χάαλαντ στο 61΄ο Νούνιες πέτυχε το 2-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Εστεβέ σημείωσε και δεύτερο αυτογκόλ για το 3-1. Στις καθυστερήσεις ο Χάαλαντ το πήρε πάνω του, πέτυχε το 4-1 στο 90' και το 5-1 στο 90+3'.

Όρθια στο 90+3' η Μπόρνμουθ

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Λιντς και Μπόρνμουθ σε ένα χορταστικό παιχνίδι που έληξε 2-2 με φινάλε... θρίλερ! Στο 26', τα Κεράσια πήραν το προβάδισμα μετά την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο, ωστόσο στο 37' η Λιντς απάντησε με τον Ροντόν. Η ανατροπή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 54' μετά από φάση διαρκείας, όταν ο Λόνγκσταφ εκτέλεσε στην κίνηση για το 2-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90+3' ο Κρούπι, με την Μπόρνμουθ να γλιτώνει την ήττα και να παίρνει τον βαθμό που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League!