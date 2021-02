Μουρίνιο: Η χειρότερη συγκομιδή βαθμών στην καριέρα του (pic)

Γιουβέντους - Κροτόνε: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Τότεναμ και Λίβερπουλ δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους φόρμα. Ειδικά η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία μετράει πέντε ήττες στα τελευταία παιχνίδια για το πρωτάθλημα.

Οπως είναι λογικό μερίδιο ευθύνης έχει και ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος συμπλήρωσε με ήττα τα 50 ματς στον πάγκο της Τότεναμ.

Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι έχει συγκεντρώσει 81 βαθμούς στη τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων, με τη συγκεκριμένη συγκομιδή βαθμών να είναι η χειρότερη στην καριέρα του.

Στο παρελθόν που ήταν σε άλλες ομάδες, τα νούμερα του δεν ήταν ίδια με τα φετινά σε ισάριθμα παιχνίδια. Συγκεκριμένα με την Πόρτο είχε μαζέψει 124 βαθμούς, με την Τσέλσι 126 και 114 στην δεύτερη θητεία του, με την Ίντερ 113. Με την Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 123 και με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 95.

