Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ολοκληρώθηκε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις ομάδες που ξόδεψαν περισσότερο.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Premier League αναδείχθηκε «βασίλισσα» των μεταγραφών, αφού έχει 8/10 ομάδες με τη μεγαλύτερη δαπάνη σε αυτό το παράθυρο, με τις 7 εξ αυτών να έχουν τις πρώτες (σσ 7) θέσεις και τον Έντσο Φερνάντες που έκανε το δρομολόγιο Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι να είναι η ακριβότερη προσθήκη με 145 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt λοιπόν, οι «πολίτες» βρίσκονται στην 1η θέση της λίστας με τα μεγαλύτερα ποσά που ξοδεύτηκαν, αφού έδωσαν συνολικά πάνω από μισό δις για μεταγραφές, για την ακρίβεια 526.200.000 ευρώ.

Πέραν του Έντσο, οι Citizens έδωσαν και 135 εκατ. ευρώ για τον Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και άλλα 95 εκατ. ευρώ για τον νεαρό Μαροκινό χαφ, Μπουαντί.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την Τσέλσι, που για ένα ακόμη θέρος έβαλε το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας 406.700.000 ευρώ για παίκτες όπως ο Μόργκαν Ρότζερς (138 εκατ. ευρώ) και ο Μαξένς Λακρουά (60.7 εκατ. ευρώ). Την τριάδα συμπληρώνει η... Τότεναμ, με δαπάνες 366.350.000 ευρώ, ενώ στην πρώτη δεκάδα μόλις δυο ομάδες είναι εκτός Αγγλίας.

Μιλάμε φυσικά για τους γίγαντες της La Liga, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα που έδωσαν 225 και 184 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στο...νήμα στο άτυπο αυτό τοπ10, αφού ακριβώς από κάτω με 175.650.000 ευρώ είναι η Χαλ των δικών μας Τζολάκη και Μουζακίτη που έβγαλαν από τα ταμεία των Άγγλων 23.3 και 15 (βάσει Transfermarkt πάντα) εκατ. ευρώ με προορισμό τον Ολυμπιακό.

Οι 10 ομάδες με τη μεγαλύτερη δαπάνη