Στα «ραντάρ» της Τραμπζονσπόρ βρίσκεται ο Ριτσάρλισον, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Ριτσάρλισον δεν βρίσκεται στη λίστα της Τότεναμ για τη Premier League και πλέον όλα δείχνουν πως ο χρόνος του στο Λονδίνο μετρά αντίστροφα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν είναι στα πλάνα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τον ίδιο να έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να αποχωρήσει από τους Spurs. Αν και έκανε προσπάθειες για να βρεί τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη, αυτό δεν έγινε τελικά.

Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως το τελευταίο διάστημα το κλίμα ανάμεσα στον Βραζιλιάνο και την Τότεναμ δεν ήταν και το καλύτερο. Στο κάδρο βρέθηκε και η Έβερτον, με την οποία ο 29χρονος είχε συνδέσει τις καλύτερες στιγμές του στην Αγγλία. Η επιστροφή του στο «Γκούντισον Παρκ» όμως δεν προχώρησε, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή.

Η πόρτα της εξόδου, πάντως, παραμένει ανοιχτή. Και η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει τη λύση. Καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ η Τραμπζονσπόρ εξετάζει την περίπτωση του.