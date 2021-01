Φαβορί ο Τούχελ για τον πάγκο της Τσέλσι (pic)

Τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα έχουν πυροδοτήσει σενάρια αντικατάστασής του στην Αγγλία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το «Sky Germany» φαβορί για να πάρει τη θέση του Φρανκ Λάμπαρντ, είναι ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είδε την πόρτα της εξόδου στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γερμανός τεχνικός ακούστηκε αρχικά για την Άρσεναλ, ωστόσο δημοσιεύματα στο Νησί αναφέρουν πως η Τσέλσι είναι η πιθανότερη ομάδα για να αναλάβει τα ηνία της.

Πάντως επιθυμία του Τούχελ είναι να αναλάβει τους «μπλε» και να συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους συμπατριώτες του Τίμο Βέρνερ, Κάι Χάβερτς και Αντόνιο Ρούντιγκερ, αλλά και με τον Τιάγκο Σίλβα που είχε υπό τις οδηγίες του στην Παρί.

