Απολύθηκε από την Παρί ο Τούχελ, αναλαμβάνει ο Ποτσετίνο! (pic)

Το 2021 θα βρει τον Τόμας Τούχελ μακριά από το Παρίσι και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου ανακοίνωσε λίγες ώρες μετά τη νίκη της ομάδας με 4-0 επί της Στρασμπούρ το βράδυ της Τετάρτης (23/12), στον 47χρονο τεχνικό πως δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Εδώ κι αρκετό διάστημα οι σχέσεις του Τούχελ με τους ιθύνοντες του συλλόγου δεν ήταν και οι καλύτερες και ειδικά με τον τεχνικό διευθυντή, Λεονάρντο, ο οποίος ουκ ολίγες φορές είχε εκφράσει στο παρελθόν την δυσαρέσκεια του με τη στάση του Γερμανού προπονητή, σχετικά με τη συμπεριφορά της Παρί Σεν Ζερμέν στο μεταγραφικό παζάρι το περασμένο καλοκαίρι.

Πάντως όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Παριζιάνους η οποία δεν θα αργήσει να έρθει. Οι άνθρωποι της Παρί φαίνεται πως ήδη έχουν βρει τον διάδοχο του κι αυτός δεν είναι άλλος από τον άλλοτε τεχνικό της Τότεναμ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Info @RMCsport : Mauricio #Pochettino should be the new coach of PSG !

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 24, 2020