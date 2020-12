Έϊμπραχαμ σε Σακά: «Σκ@σε, αφού δεν το ήθελες» (vids)

Ο Σακά έκανε το 3-0 για την ομάδα του στο 59' κόντρα στην Τσέλσι, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ. Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι χαρακτήρισαν τυχερό το τέρμα του μιας και θεώρησαν πως δεν είχε καμία πρόθεση να «κρεμάσει» τον Μεντί και να στείλει με αυτόν τον θεαματικό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ίδιος πάντως από την πλευρά του, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, σε δηλώσεις του τόνισε πως επέλεξε επίτηδες να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο, χωρίς ωστόσο να πείθει τον αντίπαλο του, Τάμι Έϊμπραχαμ.

Ο Άγγλος φορ των «μπλε» περνώντας από δίπλα του, τον άκουσε να λέει ότι ήθελε να σκοράρει, δεν κρατήθηκε και του απάντησε: «Σκ@σε, αφού δεν το ήθελες», χωρίς να δίνεται συνέχεια.

Tammy Abraham : “You didn’t mean it, shut up man” #afc pic.twitter.com/RGLL1wzYC7

— JQS (@JQS_AFC) December 26, 2020