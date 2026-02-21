Αν και κρατούσε το αποτέλεσμα μέχρι το 90΄+3΄, η Τσέλσι πλήρωσε την αποβολή του Φοφανά και ισοφαρίστηκε σε 1-1 σε μια σοβαρή γκέλα κόντρα στην προτελευταία, Μπέρνλι.

Δυο απανωτές γκέλες στο πρωτάθλημα απειλούν να εκτροχιάσουν την Τσέλσι από το κυνήγι της πρώτης τετράδας της Premier League. Αν και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Μπλε με ένα γρήγορο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η αποβολή του Φοφανά αποδείχθηκε καταδικαστική για τους Λονδρέζους που ισοφαρίστηκαν στο 90΄+3΄από τη Μπέρνλι σε 1-1 και πέταξαν ξανά πολύτιμους βαθμούς.

Η αρχή του αγώνα πάντως δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη για την Τσέλσι. Μόλις στο 4΄άλλωστε ο Νέτο έκανε την παράλληλα μπαλιά στην περιοχή και ο Ζοάο Πέδρο με προβολή από κοντά έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους. Η Τσέλσι είχε τις στιγμές της να πετύχει και δεύτερο γκολ κυρίως από προσπάθειες του Πάλμερ, όμως η αποβολή του Φοφανά με δεύτερη κίτρινη στο 72΄άλλαξε άρδην τη ροή του ματς.

Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν θάρρος, έριξαν προειδοποιητικές βολές στο τελευταίο δεκάλεπτο και τελικά έκαναν τη ζημιά στις καθυστερήσεις. Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα ο Γουόρτντ Πράουζ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Φλέμινγκ με τρομερή κεφαλιά στη γωνία διαμόρφωσε το τελικό 1-1, σε μια χαμένη ευκαιρία για την Τσέλσι να αποκτήσει έστω και ελαφρύ προβάδισμα για τη μάχη της πρώτης τετράδας απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.

Επιτέλους νίκη για τη Μπράιτον του Κωστούλα

Έξι σερί αγώνες χωρίς νίκη αποδείχθηκαν πολλοί για τη Μπράιτον, η οποία άλωσε με 2-0 την έδρα της Μπρέντφορντ κι έβαλε τέλος στην ελεύθερη πτώση. Το σκορ άνοιξε στο 30΄ο Γκόμες όταν πήρε το ριμπάουντ μέσα στην περιοχή, ενώ τη νίκη κλείδωσε στο 45΄ο Γουέλμπεκ μετά από λάθος της αντίπαλης άμυνας. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε για την ομάδα του Κωστούλα που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση, με τους Γλάρους να ανεβαίνουν στη 12η θέση της Premier League.

Έσωσε το βαθμό η Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Λιντς, αλλά στο τέλος γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς απέσπασε ισοπαλία με 1-1 στο «Villa Park». Η ομάδα του Έμερι παρέμεινε στην 3η θέση και στο -2 από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο. Αντιθέτως τα Παγώνια είναι στην 15η θέση και στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη.

Αν και οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό και να δημιουργούν πιο απειλητικές στιγμές στα καρέ του Μαρτίνες. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα και στο 31' ο Σταχ με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ αιφνιδίασε τον Αργεντίνο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι. Οι Villans πίεσαν περισσότερο στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα με το 1-0 να μένει μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Η ομάδα του Φάρκε μπήκε στο β' ημίχρονο με ανεβασμένο ηθικό ψάχνοντας και το δεύτερο γκολ. Στο 74' ο Νμέτσα είχε καλή στιγμή για το 2-0 με κεφαλιά αλλά ο Μαρτίνες δεν το επέτρεψε. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να πιέζουν και στο 88' ο Έιμπραχαμ πήρε το ριμπάουντ και με τον μηρό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.