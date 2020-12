Τα έβαλε με τους παίκτες του ο Λάμπαρντ: «Όταν παίζεις στο 60-70% δεν κερδίζεις» (vid)

Η Τσέλσι γνώρισε μια ήττα με κατεβασμένα χέρια, σύμφωνα με τον Φρανκ Λάμπαρντ, από την Άρσεναλ και ο Αγγλος τεχνικός τα έβαλε με τους παίκτες του για την επίδοση τους.

«Δεν ήταν αρκετά καλό ματς. Παλέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο αλλά από το πρώτο ημίχρονο δώσαμε στον εαυτό μας πάρα πολλά για να κάνουμε. Οι παίκτες που μπήκαν, πρόσθεσαν ταχύτητα ενέργεια και ένταση. Θα πάρω την ευθύνη αλλά οι παίκτες πρέπει επίσης να αναλάβουν την ευθύνη. Το μήνυμα ήταν σαφές, ότι η Άρσεναλ είναι επικίνδυνη ομάδα. Όταν βγαίνεις έξω και παίζεις 60 ή 70%, τότε δεν πρόκειται να κερδίσεις κανένα παιχνίδι. Είμαι θυμωμένος γιατί θέλω να κερδίσουμε παιχνίδια. Ήταν μια ευκαιρία να πάμε δεύτεροι. Παίρνεις αυτό που σου αξίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λάμπαρντ.

"Not good enough, the players have to take the responsibility"

Frank Lampard vents his frustrations with his team in his post-match interview pic.twitter.com/Rw0JJjJkkJ

