Οι οργανωμένοι οπαδοί του Στρασβούργου κατήγγειλαν ότι πανό με λόγια του προέδρου της ομάδας δεν επιτράπηκε να μπει στο γήπεδο.

Το Στρασβούργο διάγει μια πολύ καλή περίοδο από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του συλλόγου η BlueCo, ωστόσο οι οπαδοί του γαλλικού συλλόγου αντιδρούν στη σχέση της ομάδας τους με την Τσέλσι - που ανήκει επίσης στην ίδια εταιρεία.

Ο πρώην τεχνικός των Αλσατών, Λίαμ Ροσένιορ, αποχώρησε μεσούσης της σεζόν προκειμένου να εργαστεί στους Μπλε και οι υποστηρικτές του γαλλικού κλαμπ δεν είναι ικανοποιημένοι, με τους οργανωμένους να ετοιμάζουν το ανάλογο πανό για το εντός έδρας ματς με τη Λιόν.

«Η Τσέλσι δεν αποφασίζει τι γίνεται στη Ρασίνγκ, 1/9/24» ανέφερε το πανό, με τα λόγια αυτά να ανήκουν στον πρόεδρο του Στρασβούργου, Μαρκ Κέλερ, και να έχουν ειπωθεί στην προαναφερθείσα ημερομηνία. Το πανό ωστόσο δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο, με τη διοίκηση, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι Ultra Boys 90, να μην επιτρέπει στους οπαδούς να το περάσουν από τις θύρες!