Ρόμπερτσον: «Με το VAR χάνεται η αγάπη για το ποδόσφαιρο» (vid)

Αρκετές είναι οι διαφωνίες από τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, σχετικά με τη χρήση VAR που γίνεται στα παιχνίδια τους. Μετά τους Κλοπ και Μίλνερ, ο Αντι Ρόμπερτσον τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας πως με το VAR δεν μπορεί κάποιος να πανηγυρίσει τη στιγμή που η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα.

«Κάποτε αγαπούσα το ποδόσφαιρο και μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο επειδή μπορούσα να πανηγυρίζω ένα γκολ τη στιγμή που μπαίνει. Αυτό το συναίσθημα όμως αρχίζει και χάνεται από το ποδόσφαιρο. Χάνεται η αγάπη για το άθλημα. Τώρα πρέπει να περιμένεις δύο, τρία ή και περισσότερα λεπτά για να δουν και να αποφασίσουν οι διαιτητές αν είναι γκολ ή όχι. Αν είναι onside ή offside. Και για μένα το σωστό είναι, όταν η φάση είναι οριακή, να παίρνουν οι διαιτητές την αρχική απόφαση. Όποια και αν είναι αυτή. Και να μην περιμένουμε τόση ώρα τον VAR.

Πολλοί άνθρωποι στους οποίους έχω μιλήσει, δεν απολαμβάνουν πλέον το ποδόσφαιρο όσο κάποτε. Διότι συνεχώς βλέπουμε πλέον τα replay. Τις οθόνες (σ.σ. του VAR). Τόσος χρόνος χάνεται. Και πάλι δεν υπάρχει η δικαιοσύνη και η συνέπεια που θα έπρεπε. Στοιχεία τα οποία ψάχνουμε.

Συμφωνώ με τον Μίλνερ σε όσα είπε. Πολλοί ποδοσφαιριστές και οπαδοί επίσης συμφωνούν μαζί του. Το ποδόσφαιρο είναι ένα εξαιρετικό άθλημα. Το οποίο ερωτευτήκαμε. Και το οποίο ακόμα αγαπάμε. Αλλά είναι σημαντικό αυτή η αγάπη να μην χαθεί», ήταν τα λόγια του Σκωτσέζου μπακ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τον Άγιαξ.

'I used to love going to football games and just being in that moment and being able to celebrate a goal or watch the game. I think that's been taken out of the game a wee bit'

