Ράσφορντ για το 1 εκατ. υπογραφές: «Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω, το περίμενα πολύ καιρό» (pic)

Η χθεσινή βραδιά (28/10) θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Μάρκους Ράσφορντ.

Κόντρα στην Λειψία, πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις στην καριέρα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ προερχόμενος από τον πάγκο.

Μετά το τέλος του αγώνα, τον περίμενε ένα τεράστιο δώρο, καθώς είδε η αίτηση του για την χορήγηση δωρεάν γευμάτων στα σχολεία και σε παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ευπαθείς ομάδες, ξεπέρασαν το 1.000.000 υπογραφές.

Ο 22χρονος επιθετικός της Γιουνάιτεντ βλέποντας πως ο κόσμος «αγκάλιασε» την προσπάθεια του, έστειλε το εξής μήνυμα:

«3 γκολ, 16 λεπτά, 1.030.000 υπογραφές. Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω. Περίμενα πολύ καιρό γι' αυτό. Απλά ήθελα και τους φιλάθλους να το βιώσουν μαζί μου».

Can’t stop smiling, I’ve waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me https://t.co/FvvpO6JYWX#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 28, 2020