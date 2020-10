Ο Ράσφορντ συγκέντρωσε ένα εκατ. υπογραφές για την χορήγηση δωρεάν γευμάτων

Την ώρα που ο Μάρκος Ράσφορντ, πετύχαινε χατ-τρικ απέναντι στη Λειψία η αίτηση του για την χορήγηση δωρεάν γευμάτων στα σχολεία και σε παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ευπαθείς ομάδες, ξεπέρασαν το 1.000.000,

Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η τρομερή συμπαράσταση που λαμβάνει όλο αυτό το διάστημα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που έχει ξεκινήσει.

Βέβαια, μοναδικός του σύμμαχος αυτή τη στιγμή δεν είναι η Κυβέρνηση της Αγγλίας, η οποία ίσως χρειαστεί να επανεξετάσει το θέμα του νεαρού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μιας και ο αριθμός των υπογραφών ολοένα και αυξάνεται.

Marcus Rashford’s petition to get the Government to feed hungry children reached 1,000,000 signatures today.

He celebrated by bagging a hat-trick in his part-time job. What a man. pic.twitter.com/yXIETjxyU4

— Football Tweet (@Football__Tweet) October 28, 2020