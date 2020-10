Φέρντιναντ: «Η Γιουνάιτεντ χρειαζόταν την μεταγραφή του Καβάνι» (vid)

Από πολλούς σχολιάστηκε η μεταγραφή του Εντισον Καβάνι από τους «κόκκινους διαβόλους», καθώς προτεραιότητα της Γιουνάιτεντ, ήταν η ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή. Παρ' όλα αυτά ο Ρίο Φέρντιναντ, τόνισε πως η μεταγραφή του «Matador» ήταν απαραίτητη καθώς θα προσφέρει πολλά στην επίθεση.

«Είχα τονίσει πως ο Καβάνι είναι ένας παίκτης που πρέπει να αποκτηθεί επειδή έχουμε τρεις εξαιρετικά ταλαντούχους νεαρούς επιθετικούς που χρειάζονται βοήθεια. Θα χρειαστούν καθοδήγηση.

Morning morning

Transfer Window Complete....

No CB... No Sancho

What we thinking #MUFC fans? https://t.co/aol2kkSDMo

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 6, 2020