Έντινσον Καβάνι: Ο Matador βγήκε από το... λιμάνι της ασφάλειας (pics & vids)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός, έχοντας γράψει μοναδική ιστορία με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόταν στο «Παρκ ντε Πρενς», ναι μεν έχει απωθημένο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και δεν ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό της Λισαβόνας, όμως, έχει ήσυχη τη συνείδησή του.

Κι όπως απέδειξε, ναι μεν του λείπει η ιαχή του κόσμου στα γκολ που πετύχαινε και οι έξαλλοι, γεμάτοι ανδρεναλίνη, πανηγυρισμοί του, αλλά ξέρει να βάζει το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Καλή η ψυχαγωγία που προσφέρει η μπάλα, καλός ο έρωτας με το άθλημα, αλλά όντως, η υγεία, η οικογένεια και η ψυχική ηρεμία ίσως και να μπαίνουν πάνω από το ποδόσφαιρο για ορισμένους ανθρώπους.

Ένας εξ αυτών, είναι ο Έντινσον Καβάνι...

Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, τα ζύγισε, αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν απόλυτα σίγουρος κι έτσι πήρε την απόφαση. Κι όχι κάποια εύκολη, αλλά ανέβασε τον πήχη των απαιτήσεων και των προσδοκιών και από τον εαυτό του. Και πήγε... στην πιο δύσκολη, επόμενη πίστα της καριέρας του.

Ο Matador έκανε μια ολόκληρη πόλη να ξεχάσει τον φοβερό και τρομερό Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Το Παρίσι ναι μεν κινήθηκε στους ρυθμούς του Σουηδού σούπερ σταρ, όσο εκείνος βρισκόταν στην Παρί κι έκανε το σόου του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, όμως, η θητεία του Καβάνι ήταν αρκετά πιο ουσιώδης, μακρόχρονη και γεμάτη τρομερές στιγμές για το κλαμπ της πόλης του φωτός...

Έξι πρωταθλήματα Ligue1, κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος σε δυο χρονιές (35 γκολ το 2016-2017 και 28 γκολ το 2017-2018), κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την Παρί με συνολικά 200 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και πιο ειδικά στο Championnat είχε 138 γκολ σε 200 παιχνίδια, που σημαίνει πως έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα κάθε 109 λεπτά συμμετοχής.

Από τα 200 ματς στη Ligue1, στα 171 εξ αυτών ήταν βασικός, είχε ​21 ασίστ, κατέγραψε 146 νίκες, 36 ισοπαλίες, 18 ήττες. Είχε 103 τέρματα σε Open-Play, 20 πέναλτι, 7 απευθείας εκτελέσεις φάουλ, 5 γκολ από κόρνερ, 3 από εκτελέσεις φάουλ συμπαικτών του. Μια φορά πέτυχε καρέ τερμάτων σε παιχνίδι, είχε 3 χατ-τρικ, 24 φορές σκόραρε δις σε ένα ματς. Τα 127 γκολ του ήρθαν από σημείο εντός περιοχής και τα 11 μακριά από το «κουτί»...

Τα 91 τέρματα επιτεύχθηκαν με το δεξί του πόδι, 24 με το αριστερό και 21 με το κεφάλι. Η Γκινγκάμπ τον μίσησε καθώς απέναντί της πέτυχε 12 γκολ, τα περισσότερα που έχει σκοράρει κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ενώ ακολούθησαν με 9 οι Μπορντό και Μονακό. Τη σεζόν 2016-2017 με τα 35 τέρματα που πέτυχε είχε ένα γκολ ανά 85 λεπτά συμμετοχής, έχοντας βάλει υπογραφή στο 46,7% των γκολ της Παρί με δική του παρουσία στο γήπεδο!

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος ήταν από τις 30 Σεπτέμβρη έως τις 29 Νοέμβρη του 2017 με τουλάχιστον ένα γκολ σε 7 διαδοχικές αναμετρήσεις, ενώ, είχε μείνει «άσφαιρος» σε 9 ματς από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 5 Απριλίου του 2015...

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραδέχθηκε αυτό που θα σκέφτηκαν πολλοί βλέποντας τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή και την κατάσταση με την πανδημία, έχοντας επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Μολύνθηκε κι εκείνος από τον Covid-19, το ξεπέρασε, όμως άρχισε να σκέφτεται πόσο σημαντική είναι τελικά η υγεία και το καλό των μελών της οικογένειάς του. Απομακρύνθηκε απ' όλους κι απ' όλα, με την καθημερινότητά του να έχει χάζι στο ηλιοβασίλεμα σε πανέμορφους λόφους με ζώα στην γενέτειρά του κι όχι προπονήσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, πίεση, προετοιμασία, επαγγελματισμό για σημαντικά ματς...

«Ναι, σκέφτηκα ν' αποσυρθώ γιατί ήθελα να βάλω την υγεία τη δική μου και της οικογένειάς μου πάνω απ' οτιδήποτε άλλο. Έζησα την ηρεμία, μου άρεσε η εξοχή και σκεφτόμουν ότι ίσως και να ήταν ωραία ν' αφιερώσω πλέον τη ζωή μου στη φύση και να παραμείνω ήρεμος...» είπε.

Όργωσε, τάισε τα ζώα, πήρε τις ανάσες του, έκανε το τρέξιμό του, γυμνάστηκε, αλλά πάνω απ' όλα πήρε ανάσες ​καθαρού αέρα. Δίχως σκοτούρες. Δίχως άγχος αν θα βρεθεί ομάδα για να παίξει τη φετινή σεζόν. Δίχως προβληματισμούς, δίχως τηλεφωνήματα από μάνατζερ, δίχως όλα αυτά που ταλαιπωρούν το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από τα χρήματα που λαμβάνει για να τα «υποστεί». Κι όμως, όταν αποφάσισε ότι αυτή την ηρεμία μπορεί να την έχει ξανά σε μόνιμη βάση σε λίγα χρόνια από τώρα, επέλεξε να βγει από το λιμάνι της ασφάλειάς του και ρισκάρει επιλέγοντας ό,τι πιο απαιτητικό του παρουσιάστηκε.

Την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη νέα, πολύ δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει ο αγγλικός σύλλογος ψάχνοντας ακόμα σταθερότητα στη μετά – Φέργκιουσον εποχή...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως του έδωσε τον αριθμό «7» για τη φανέλα με την οποία θ' αγωνίζεται στην ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κι αυτομάτως άρχισαν οι αναφορές στο... κακό που έχει κάνει αυτό το νούμερο στους πιο πρόσφατους κατόχους του, μετά τα θαύματα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό που θα στοχεύσει ο Matador, θα είναι να καταφέρει να βάλει τ' όνομά του, έστω και ως μικρή αναφορά, δίπλα σε αυτά των Τζορτζ Μπεστ, Μπόμπι Ρόμπσον, Ερίκ Καντονά, Ντέιβιντ Μπέκαμ και του CR7 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη φανέλα, με την ελπίδα να κάνει σωστά τη δουλειά του και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές όπως ο Αλέξις Σάντσες, ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο Μάικλ Όουεν, ο Μέμφις Ντεπάι και ο Αντόνιο Βαλέντσια που είχαν πάρει το «7» για να παίξουν στους «κόκκινους διαβόλους» και έκαναν μια μεγάλη τρύπα στο νερό, αποτυγχάνοντας να συνεχίσουν την παράδοση του αριθμού. Αντ' αυτού, έφτιαξαν μια νέα, η οποία έχει να παρουσιάσει μόλις 34 γκολ σε 222 παιχνίδια από αυτούς τους ποδοσφαιριστές!

Τώρα, είναι σειρά του Καβάνι να προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος σε αυτό και να ξαναδώσει στο «7» την αίγλη που του πρέπει και που χάθηκε...

