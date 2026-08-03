Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε με 2-3 μέσα στο Ολντ Τράφορντ, με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα να βάζει τέλος σε ένα ρεκόρ 50 χρόνων.

Η Μπράιτον πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης (16/09) μία σπουδαία πρόκριση, καθώς κέρδισε με 3-2 στο Ολντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και «τσέκαρε» το εισιτήριο της για τη φάση των «16» του EFL Cup.

Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε βασικός για τους «γλάρους» και δεν απογοήτευσε τον προπονητή του που τον εμπιστεύτηκε, καθώς ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, δίνοντας το σύνθημα για την μεγάλη ανατροπή.

Για τους γηπεδούχους ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατάφεραν να χάσουν και να αποκλειστουν από το Κύπελλο, παρά το γεγονός ότι προηγούνταν για σχεδόν ένα ημίχρονο με δύο γκολ διαφορά.

Μάλιστα το... επίτευγμα αυτό της ομάδας του Κάρικ έγραψε αρνητική ιστορία, καθώς έβαλε τέλος σε ένα σερί που κρατούσε για πάνω από 50 χρόνια. Αναλυτικότερα, οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν στην έδρα τους, παρά το γεγονός πως προηγούνταν με διαφορά 2+ γκολ, για πρώτη φορά μετά από 50 και χρόνια και την ήττα με 3-2 από την Τότεναμ τον Σεπτέμβριο του 1976.