Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»
Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άπλωσαν τα δίχτυα τους πίσω στο 2024 για να κρατήσουν τον Γιούργκεν Κλοπ στην Premier League! Ήταν εκείνη την περίοδο όπου ο Γερμανός είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» και την αγαπημένη του Λίβερπουλ, όμως δυο αντίπαλοι των Reds έριξαν τη ζαριά τους για να τον πείσουν να μείνει για χάρη τους στην Αγγλία.
Τα παραπάνω δεν στηρίζονται σε δημοσιεύματα, αλλά στα λόγια του ίδιου του μάνατζερ του Γερμανού, Μαρκ Κοσίτσκε, ο οποίος σε συνέντευξή του στο «Transfermarkt» αποκάλυψε πως οι δυο γίγαντες της Premier League προσέγγισαν τον έμπειρο προπονητή.
«Ακόμη και η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν την έρευνά τους, αν και ο Γιούργκεν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα αναλάμβανε προπονητής σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αγγλία. Αυτές οι έρευνες συνεχίζονται αλλά είναι εξαιρετικά χαρούμενος με αυτά που έχει πετύχει. Και είναι υπέροχο που θα περάσει στην ιστορία ως ένας από τους ελάχιστους προπονητές που έχουν κοουτσάρει τρεις συλλόγους και δεν απολύθηκαν ποτέ».
Παράλληλα πάντως ο μάνατζερ του Γερμανού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιούργκεν Κλοπ στην προπονητική, ιδίως για να προπονήσει κάποια εθνική ομάδα. «Ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να μυρίσει ξανά αποδυτήρια. Αλλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενος σε αυτό το ρόλο. Πριν ενταχθεί στην Red Bull, θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις ΗΠΑ ή την Αγγλία. Πιθανότατα και την Γερμανία, αν δεν ήταν ήδη εκεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν».
In an exclusive interview with Transfermarkt, Marc Kosicke - Jürgen Klopp's agent - has revealed that Manchester United and Chelsea approached the German after he left Liverpool 🤯 pic.twitter.com/GVJnOvrnyq— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 16, 2026
