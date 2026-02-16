Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα ζευγάρια της φάσης των «16» του FA Cup, από την οποία ξεχώρισε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά τη φάση των ημιτελικών για το EFL Cup, Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι ανανεώνουν το ραντεβού τους και για για το FA Cup. Η κληρωτίδα τους έφερε ξανά αντίπαλους για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας, στο ζευγάρι που ξεχώρισε από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Αντίπαλος Premier League έτυχε και στη Λίβερπουλ που θα αναμετρηθεί στο «Μολινό» απέναντι στη Γουλβς, ενώ στα «μαλακά» έπεσαν οι δυο ομάδες του Λονδίνου. Η Άρσεναλ συγκεκριμένα θα φιλοξενηθεί από τη Μάνσφιλντ της τρίτης κατηγορίας, ενώ η Τσέλσι από τη Ρέξαμ που ψάχνει ακόμα μια έκπληξη και στο FA Cup.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 5ου γύρου του FA Cup:

Φούλαμ – Σαουθάμπτον

Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι – Σάντερλαντ

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

Λιντς – Νόριτς

Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

Γουλβς – Λίβερπουλ

Ρέξαμ – Τσέλσι

Γουέστ Χαμ – Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ