Μπαρτσελόνα: Η διοίκηση θέλει Τιάγκο αλλά ο Κούμαν Βαϊνάλντουμ

Βέβαια, ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν φαίνεται πως έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Τζίνι Βαϊνάλντουμ και όχι του Τιάγκο. Στο παρελθόν οι δύο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στην εθνική Ολλανδίας και θεωρεί την περίπτωση του, ιδανική για τον άξονα των «μπλαουγκράνα».

Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση έχει αντίθετη άποψη καθώς ασκεί πίεση στον Κούμ​αν προκειμένου να αλλάξει γνώμη και η ομάδα να προχωρήσει για την απόκτηση του Τιάγκο και όχι του Βαϊνάλντουμ από την Λίβερπουλ. Μάλιστα, έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις με τον άσο της Μπάγερν, για το ενδεχόμενο επιστροφής του στο «Καμπ Νόου».

Από την άλλη, οι πρωταθλητές Αγγλίας περιμένουν κάποια πρόταση από πλευράς Μπαρτσελόνα για τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ, καθώς μέχρι στιγμής, επαφές έχουν υπάρξει μόνο με τον ατζέντη του παίκτη.

UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.

Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago

