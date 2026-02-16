Πρώην πάικτης της Λίβερπουλ συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης

Ο πρώην εξτρέμ της Λίβερπουλ, Τζόρντον Άιμπ, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λούτον και επρόκειτο να δικαστεί με την κατηγορία για πρόκληση σωματικής βία

Ο Τζόρντον Άιμπ, ο οποίος ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ, συνελήφθη πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ύποπτος για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πιο συγκεκριμένα ο 30 χρόνος πλέον επιθετικός, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λούτον στις 30 Ιανουαρίου, όταν επέστρεφε από τη Βουλγαρία, απ'όπου και αγωνίζεται για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Σόφιας.

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε σε δημοσιογράφο της έγκυρης βρετανικής εφημερίδας «The Sun» πώς: «Ο Τζόρντον Άιμπ κατηγορήθηκε για σωματική βλάβη. Η κατηγορία αφορά επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λούτον την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και αμέσως τέθηκε υπό κράτηση».

Former Liverpool and Bournemouth winger Jordon Ibe to appear in court over alleged assault https://t.co/Xt5YdkA41o February 15, 2026

Το φερόμενο αδίκημα λέγεται ότι διαπράχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον πρώην διεθνή με την εθνική κ21 να αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση, ενώ τώρα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστήριο του Κρόιντον στις 6 Μαρτίου.

🚨EXCL Former Liverpool and Bournemouth player Jordon Ibe, 30, was arrested at Luton Airport after arriving from Bulgaria, where he plays for Lokomotiv Sofia.



He's been charged with actual bodily harm related to an alleged assault on December 14, 2025, and is set to appear in… pic.twitter.com/Fw190YMDMJ February 15, 2026

Ο Άιμπ έγινε γνωστός αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Λίβερπουλ για τέσσερα χρόνια, μεταξύ του 2012 και του 2016, προτού ενταχθεί τελικά στην Μπόρνμουθ το καλοκαίρι του 2016 αντί ποσού ρεκόρ, για τον σύλλογο τότε, ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών.