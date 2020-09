Σαρώνει στις ατομικές διακρίσεις ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, εξαργυρώνοντας την φανταστική σεζόν που διένυσε με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Λίγες εβδομάδες μετά τη συντριπτική νίκη στην ψηφοφορία της Premier League για τον κορυφαίο της αγωνιστικής περιόδου 2019/2020, ο Βέλγος «αρτίστας» των Πολιτών πρόσθσε στο παλμαρέ του και το βραβείο της PFA, που αποδίδεται ετησίως από τους Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές του Νησιού στον «Παίκτη της Χρονιάς».

Ο Ντε Μπρόινε επικράτησε στην ψηφοφορία τόσο του προηγούμενου νικητή, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όσο και των υπόλοιπων παικτών της Λίβερπουλ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μανέ, Χέντερσον, αλλά και του συμπαίκτη του Ραχίμ Στέρλινγκ κι έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης των Γαλάζιων του Μάντσεστερ που κερδίζει το βραβείο από τη δημιουργία του θεσμού τη σεζόν 1973-74!

Στα υπόλοιπα βραβεία της Ένωσης, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ κέρδισε το βραβείο του Κορυφαίου Νεαρού Παίκτη της χρονιάς έναντι των Ράσφορντ, Γκρίνγουντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μάουντ, Έιμπραχαμ (Τσέλσι) και Σακά (Άρσεναλ) και η Μπέθανι Ίνγκλαντ το βραβείο για τη γυναίκα «Παίκτρια της Χρονιάς».

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

@debruynekev @mancity #mancity #POTY #PFAawards pic.twitter.com/HvrK5KUmor

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020