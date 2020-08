Έπειτα από 13 τέρματα, 20 ασίστ – ισοφάριση του ρεκόρ του Τιερί Ανρί για τα «σερβιρίσματα» σε μια σεζόν – και το σύνολο της συμβολής σε 33 τέρματα σε 35 συμμετοχές, ο KdB της Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιούλη, με τη Λίβερπουλ να παίρνει τον τίτλο για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Μάλιστα, ο Βέλγος σούπερ σταρ των «πολιτών» και απόλυτος μαέστρος για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ήταν και εκείνος με τα περισσότερα βραβεία Man of the Match κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, φτάνοντας στα 10!

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...

Our very own @DeBruyneKev has won the @premierleague Player of the Season award!

— Manchester City (@ManCity) August 16, 2020