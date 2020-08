Αφού ο «καπνός» της μεταγραφής του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, ο Έλληνας μπακ έζησε στο έπακρο την πρώτη του μέρα ως γνήσιο μέλος της οικογένειας των Reds.

Η άφιξή του στην πόλη με το ιδιωτικό τζετ , η στιγμή που υπέγραψε το πενταετές συμβόλαιο, οι πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου με τη φόρμα των Κόκκινων, το τηλεφώνημα του Γιούργκεν Κλοπ για να του δείξει τον σκύλο του , ως και την πρώτη παρουσία του στο χορτάρι του «Μέλγουντ» συνόψισαν την πιο ξεχωριστή μέρα της μέχρι τώρα καριέρας του 24χρονου μπακ, μέχρι, φυσικά, την επόμενη.

Οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Αγγλίας, λοιπόν, χώρεσαν μέσα σε ένα βίντεο όλες τις στιγμές του 24χρονου αμυντικού από τον ερχομό του στην ομάδα και το μοίρασαν στα social media:

Medical, media work and Klopp's dog

It's Kostas' first day at Melwood... pic.twitter.com/2fbcCSuoaO

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) August 13, 2020