Τι ζει και αυτό το παιδί μέσα σε μερικές μέρες. Ο Κώστας Τσιμίκας ανακοινώθηκε την Δευτέρα από την Λίβερπουλ και την Τετάρτη οι «reds» αποκάλυψαν στο twitter την βιντεοκλήση που είχε ο Γιούργκεν Κλοπ με τον Κώστα Τσιμίκα! Τι έκανε ο Γερμανός προπονητής; Του έδειξε το σκυλί του γιατί γνωρίζει πως ο Ελληνας μπακ έχει δύο υπέροχους σκύλους!

Φυσικά του πέταξε και την ατάκα για την συνέχεια. «Από εδώ και πέρα το μέλλον ξεκινάει. Θα τα πούμε σε μερικές μέρες!».

Κλοπ: «Ήθελα να μιλήσω μαζί σου, για να σου δείξω τον σκύλο μου».

Τσιμίκας: «Είναι πολύ όμορφο»

Κλοπ: «Το ξέρω»

Τσιμίκας: «Μου λείπουν τα δικά μου τώρα και θέλω να τα φέρω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος γενικά»

Κλοπ: «Από δω και πέρα το... μέλλον ξεκινάει. Θα σε δω σε λίγες μέρες».

Τσιμικάς: «Φυσικά, φυσικά. Καλή σας ημέρα»

"I only want to talk to you to show you my dog."

