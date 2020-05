Ράσφορντ: Τον τίμησε το Μάντσεστερ για τη βοήθεια στα παιδιά εν μέσω πανδημίας (pic)

Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη στιγμή που ξέσπασε το μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό και έκλεισαν τα σχολεία στην Αγγλία, αποφάσισε να βοηθήσει τα παιδιά που θα έμεναν δίχως φαγητό.

Γνωρίζοντας κι εκείνος πόσο δύσκολο είναι τρέφονται σωστά τα παιδιά δίχως το σχολείο και με τους γονείς τους να εργάζονται, ο Ράσφορντ κατάφερε να συγκεντρώνει τρόφιμα για να συνεισφέρει κάθε εβδομάδα σε εκατομμύρια παιδιά και νοικοκυριά!

Για τον λόγο αυτό έλαβε τιμητική αναγνώριση για την τρομερή προσφορά του στις πολύ δύσκολες ημέρες του lockdown κι εκείνος το γνωστοποίησε τονίζοντας πως: «αυτό ανήκει σε όλους εσάς που βοηθάτε...».

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 25, 2020