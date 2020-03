Ράσφορντ: «Όταν άκουσα πως έκλεισαν τα σχολεία, ήθελα να βοηθήσω τα παιδιά με το φαγητό» (vid)

Μιλώντας στο BBC Breakfast για την προσπάθεια που έκανε και την δωρεά φαγητού σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να τρώνε καλά έπειτα από την εξάπλωση του Covid-19, ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε;

«Θυμάμαι ότι κι εγώ όταν ήμουν μικρός στηριζόμουν πολύ στα δωρεάν γεύματα του σχολείου γιατί η μητέρα μου επέστρεφε στο σπίτι αργά το απόγευμα και έτρωγα το βράδυ. Όταν άκουσα ότι το σχολείο θα έκλεινε λόγω της κατάστασης ήθελα να κάνω κάτι για τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να έχουν σωστή διατροφή...».

Τον περασμένο μήνα, είχε βιαστεί να επανέλθει παρά τις ενοχλήσεις που αισθανόταν στη μέση, έπαιξε ελάχιστα λεπτά σε ματς τον περασμένο Φεβρουάριο και αντικαταστάθηκε ξανά, για να πάρει πλέον απόφαση πως έπρεπε να διαθέσει χρόνο και προσπάθεια για το πρόβλημά του.

«Αισθάνομαι πολύ καλύτερα από αυτό που ένιωσα πριν από ενάμιση μήνα και εύχομαι πολύ σύντομα να είμαι έτοιμος να ξαναπαίξω. Όλα πηγαίνουν καλά και βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Είναι θέμα υπομονής. Δούλεψα σκληρά κα στο ποδήλατο και με το πρόγραμμα που μου δόθηκε από την ομάδα» είπε, αν και δεν μπορεί να γνωρίζει τώρα πότε θα μπορέσει κι αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές να ξαναβρεθούν στο γήπεδο...

