Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο παραδέχτηκε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μάχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή για την παραμονή στην Premier League.

Το ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εφιαλτικό, με τη Λίβερπουλ να τη συντρίβει με 4-0 στο Άνφιλντ και να αφήνει τους Κόκκινους Διαβόλους μπλεγμένους στη μάχη για την παραμονή.

Ο Αργεντινός μάλιστα παραδέχτηκε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, καθώς όταν ρωτήθηκε αν η Γιουνάιτεντ παλεύει για την παραμονή μετά την ήττα από τους Κόκκινους, απάντησε πως «αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι; Ναι, εκεί είμαστε, είναι η πραγματικότητα, πρέπει να πάρουμε νίκες».

Η ομάδα του Ποτσετίνο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή στη 19η θέση της βαθμολογίας της Premier League, απέχοντας έναν βαθμό από τη σωτηρία και αποτελώντας τη μοναδική στην κατηγορία που έχει μόλις μία νίκη στα έντεκα πρώτα ματς του πρωταθλήματος.