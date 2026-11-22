Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες για υποβιβασμό
Η Λίβερπουλ δεν άφησε περιθώρια στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να χαρεί στο ντεμπούτο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την διέλυσε με 4-0, για την 11η αγωνιστική της Premier League. Αυτό το αποτελέσμα, την αφήνει στην 19η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, με τον φόβο και τα σενάρια για τον υποβιβασμό στην Championship να αυξάνονται.
Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσίασε το «Football Meets Data», oι πιθανότητες για υποβιβασμό των «κόκκινων διαβόλων» αυξάνονται δραματικά. Πιο συγκεκριμένα, όταν στην αρχή της σεζόν είχε 3%, η Γιουνάιτεντ πλέον συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 27%, για να πέσει στη δεύτερη κατηγορία.
Στην κορυφή της λίστας είναι η Κρίσταλ Πάλας με 64%, ακολουθεί η Σάντερλαντ με 41%, η Ίπσουιτς (40%) και η Κόβεντρι (33%). Μετά τη Γιουνάιτεντ, βρίσκονται οι Νότιγχαμ, η Φούλαμ και η Χαλ.
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🏴 Manchester United are 1 place from the bottom of the Premier League after today's 4-0 defeat at Liverpool. Their relegation chance was 3% at the start of the season. Now it is 27%. 📉 Who goes down? 64% 🏴 Crystal Palace 41% 🏴 Sunderland 40% 🏴 Ipswich Town -- 33% 🏴 Coventry City 27% 🏴 Manchester Utd 25% 🏴 Nottingham Forest 22% 🏴 Fulham 18% 🏴 Hull City 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/CLWOWH8no1— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 22, 2026
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