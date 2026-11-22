Η Μάντσεστερ Γιουνάτεντ δεν μπορεί να ξεφύγει από τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται και μετά την συντριπτική ήττα από την Λίβερπουλ με 4-0, οι πιθανότητές για της για τον υποβιβασμό αυξάνονται σύμφωνα με το «Football Meets Data».

Η Λίβερπουλ δεν άφησε περιθώρια στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να χαρεί στο ντεμπούτο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την διέλυσε με 4-0, για την 11η αγωνιστική της Premier League. Αυτό το αποτελέσμα, την αφήνει στην 19η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, με τον φόβο και τα σενάρια για τον υποβιβασμό στην Championship να αυξάνονται.

Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσίασε το «Football Meets Data», oι πιθανότητες για υποβιβασμό των «κόκκινων διαβόλων» αυξάνονται δραματικά. Πιο συγκεκριμένα, όταν στην αρχή της σεζόν είχε 3%, η Γιουνάιτεντ πλέον συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 27%, για να πέσει στη δεύτερη κατηγορία.

Στην κορυφή της λίστας είναι η Κρίσταλ Πάλας με 64%, ακολουθεί η Σάντερλαντ με 41%, η Ίπσουιτς (40%) και η Κόβεντρι (33%). Μετά τη Γιουνάιτεντ, βρίσκονται οι Νότιγχαμ, η Φούλαμ και η Χαλ.