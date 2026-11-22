Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να είναι απροσπέλαστος και τον ΜακΜπέρνι να σκοράρει δις στις καθυστερήσεις, η Χαλ επιβλήθηκε 2-0 της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.

Η Μπράιτον ήθελε νίκη για να μειώσει τη διαφορά από την Άρσεναλ και την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν τρομερός και κράτησε το μηδέν για τη Χαλ, η οποία πήρε εντέλει τεράστια νίκη, 2-0, χάρη σε δύο γκολ του ΜακΜπέρνι στις καθυστερήσεις! Πέρασε ως αλλαγή στο 67' ο Μπάμπης Κωστούλας, που έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 0-0.

Οι Γλάροι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και απείλησαν στο 14', όταν ο Τζολάκης σταμάτησε την προβολή του Γκόμες. Στο 21', ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν δυσκολεύτηκε σε σουτ του Αγιάρι, με τους γηπεδούχους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με τακουνάκι του Κρουκς που μπλόκαρε ο Φερμπρούχεν στο 31'.

Έξι λεπτά αργότερα, η Μπράιτον άγγιξε δις το γκολ, με το σουτ του Αγιάρι να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι και τον Τζολάκη να σταματά εν συνεχεία τον Ρούτερ, πριν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων μπλοκάρει το φάουλ του Μπελούμι στο 40'. Στην τελευταία αξιόλογη φάση πριν την ανάπαυλα, ο Γκόμες σούταρε λίγο άουτ στο 45+3'.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Τζολάκη να σταματά τον Γκρος (51'), πριν ο Γκόμες σουτάρει άουτ εξ επαφής δευτερόλεπτα αργότερα. Στο 55', ο Ντανκ σούταρε από απόσταση αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν ξανά εκεί, με τη Χαλ να προσπαθεί να χτυπήσει στην αντεπίθεση και να απειλεί δις με Μπελούμι (57', 65'). Στο 76' δε, η σέντρα σουτ του Τόμας σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι!

Στο 79', ο Σλέιτερ έβγαλε άθελά του τετ α τετ τον Κωστούλα και εκείνος πέρασε την μπάλα πάνω από τον Τζολάκη, με τον Βρετανό χαφ ωστόσο να έχει προλάβει να γυρίσει για να διώξει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Όλα έδειχναν ότι ο ελληνικός... εμφύλιος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ και νικητή, εντούτοις η αποβολή του Κοστίνια στο 89' με δεύτερη κίτρινη κάρτα άλλαξε τις ισορροπίες, με τους Τίγρεις να φτάνουν σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις με προσπάθειες του ΜακΜπέρνι μέσα από την περιοχή και να παίρνουν μία τεράστια νίκη από το πουθενά!