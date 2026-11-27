Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης τόνισε ότι ευχαριστιέται τον χρόνο του στην Premier League κι έριξε το δικό του «καρφί» σε εκείνους που είχαν πει για υποβιβασμό της Χαλ.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League με την φανέλα της Χάλ, έχει στραμμένο το βλέμμα του στην αναμέτρηση την Κυριακή (29/11, 16:05) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Στην νίκη απέναντι στην Μπράιτον την προηγούμενη αγωνιστική, ήταν πρωταγωνιστής μαζί με τον επιθετικό της Χαλ, Όλι ΜακΜπέρνι που προς το τέλος της αναμέτρησης σκόραρε δύο φορές και έδωσε μαζί με τον Τζολάκη την νίκη στην ομάδα τους.

Ο Έλληνας διεθνής συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της Premier League, όπως επίσης και ο Άγγλος επιθετικός, έπειτα από την συνεισφορά τους στην νίκη κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Μέχρι στιγμής ο Τζολάκης έχει ξεκινήσει και στα έντεκα παιχνίδια βασικός κρατώντας τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του. Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού μίλησε στο «Hull Live» για τη μέχρι στιγμής παρουσία του στην Αγγλία, αλλά απάντησε και στα επικριτικά σχόλια που έλεγαν για υποβιβασμό της Χάλ πριν καν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.

Το σχόλιο του Τζολάκη:

«Το απολαμβάνω πάρα πολύ και μου αρέσει που αγωνίζομαι στην Premier League. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, όλοι έλεγαν: “Α, αυτοί θα πέσουν, θα επιστρέψουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship”. Για να δούμε, όμως, ποιος θα υποβιβαστεί τελικά στη δεύτερη κατηγορία».