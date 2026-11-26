Ο Τζολάκης δείχνει πως δεν πήγε στην Αγγλία απλώς για να δοκιμαστεί, αλλά για να καθιερωθεί. Άλλωστε, με τις μέχρι τώρα επιδόσεις του έχει κάθε λόγο να κοιτάζει τους κορυφαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος στα μάτια.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποδείξει πως η μετακίνησή του στην Αγγλία ήταν το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Στην πρώτη του σεζόν στην Premier League, ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη Χαλ, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που τον τοποθετούν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Με τις επεμβάσεις του, τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του, όχι μόνο δικαιώνει την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι «Τίγρεις», αλλά στέλνει και το δικό του μήνυμα στο υψηλότερο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το καλοκαίρι του 2026 άφησε τον Ολυμπιακό για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Αγγλία, με τη Χαλ να επενδύει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Η προσαρμογή του στις απαιτήσεις της Premier League αποδείχθηκε ταχύτερη από το αναμενόμενο, με τον διεθνή γκολκίπερ να καθιερώνεται αμέσως ως βασική επιλογή και να αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.

Κυριαρχεί στη στατιστική των αποκρούσεων

Οι αριθμοί του Τζολάκη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Σε 11 συμμετοχές και 990 λεπτά αγωνιστικής δράσης έχει καταγράψει 48 αποκρούσεις, περισσότερες από κάθε άλλον τερματοφύλακα της Premier League. Πίσω του βρίσκονται ο Σένε Λάμενς με 40 και ο Τζέιμς Τράφορντ με 39, με τον Έλληνα να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα.

Την ίδια στιγμή, έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε τέσσερις αναμετρήσεις, ενώ έχει δεχθεί 11 γκολ. Το ποσοστό επιτυχημένων επεμβάσεών του αγγίζει το 81%, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι 35 από τις 48 αποκρούσεις του προήλθαν από τελικές προσπάθειες μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Πρόκειται για αριθμούς που αποτυπώνουν όχι μόνο τη συχνότητα, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας των επεμβάσεών του.

Από το ιδανικό ντεμπούτο στη μεγάλη εμφάνιση με την Μπράιτον

Το πρώτο του παιχνίδι στην Αγγλία αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή συστατική επιστολή. Απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Χαλ επικράτησε με 2-0, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί πέντε αποκρούσεις και να κρατά ανέπαφη την εστία του. Ακολούθησαν η νίκη με 1-0 επί της Κόβεντρι και η ισοπαλία χωρίς γκολ με την Άστον Βίλα, συμπληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί τριών διαδοχικών clean sheets.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική της προσωπικότητάς του ήταν η αντίδρασή του μετά τη βαριά ήττα της Εθνικής από την Ολλανδία με 7-0. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν επέτρεψε σε εκείνη τη δύσκολη βραδιά να επηρεάσει την πορεία του και επέστρεψε με εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Μπράιτον. Οι καθοριστικές επεμβάσεις του κράτησαν τη Χαλ μέσα στο παιχνίδι και της χάρισαν μια σπουδαία επιτυχία.

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