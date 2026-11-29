Η Χαλ του Τζολάκη πήρε σπουδαίο διπλό κόντρα στην Πάλας (3-2), ενώ η Τότεναμ έφυγε νικήτρια από την έδρα της Σάντερλαντ. Ηττα για τους Γλάρους του Κωστούλα, σούπερ η Μπόρνμουθ.

Η Χαλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να ξεφεύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Οι νεοφώτιστοι πέρασαν από το Λονδίνο, επικράτησαν 3-2 της Πάλας, έβαλαν πολύ δύσκολα στην ομάδα του Φρανκ, αφού την κράτησαν στον πάτο της βαθμολογίας. Οι Τίγρεις προηγήθηκαν στο 38' με τον ΜακΜπέρνι. Στο 48' ο Σόρμπα έκανε το 2-0 με ωραίο σουτ, και ήταν το πρώτο του γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ. Παράλληλα, ο Τζολάκης ήταν εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του. Στο 80' ο Σλάτερ σκόραρε για το 3-0, μετά από ασίστ του ΜακΜπέρνι με τακουνάκι. Ωστόσο, ο Ελληνας γκολκίπερ έχασε το clean sheet στο τέλος, υπέπεσε σε λάθος και ο Λάρσεν σκόραρε στο 90'. Η Πάλας μείωσε σε 3-2 με τέρμα του Γουόρτον.

Μπράιτον - Νιούκαστλ 0-1

Η Μπράιτον, η οποία ξεκίνησε χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα στο βασικό σχήμα, γνώρισε την ήττα στην έδρα της με 1-0 από τη Νιούκαστλ.

Δεν ξεκίνησε και με τον πιο ιδανικό τρόπο η αναμέτρηση για τη Μπράιτον, καθώς στο 7', η Νιούκαστλ κέρδισε πέναλτι όταν ο Βούσκοβιτς ανέτρεψε τον Γουίλοκ, ο Μπαρνς ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-1.

Οι «γλάροι» σπάταλησαν μία καλή ευκαιρία με τον Γκρος στο 29', ο Χόρνιτσεκ όμως τον σταμάτησε με μία εξαιρετική επέμβαση, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Γκόμες σούταρε από κοντά, αλλά ο κίπερ της Πάλας απέκρουσε και πάλι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντε Καίπερ απείλησε την εστιά της Νιούκαστλ, αλλά είδε την προσπάθειά του να καταλήγει στο αριστερό δοκάρι. Στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι δεν κατράφεραν να απαντήσουν, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στην Premier League.



Φούλαμ - Μπόρνμουθ 1-2

Η Μπόρνμουθ συνεχίζει τη νικηφόρα της πορεία στο πρωτάθλημα, επικρατώντας αυτή τη φορά με 2-1 της Φούλαμ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21' με τον Ταβερνιέ, ο οποίος πήρε την πάσα από τον Εβάνιλσον και έγραψε το 1-0. Ωστόσο, επτά λεπτά αργότερα, η Φούλαμ κέρδισε πέναλτι, ο Μουνίθ ανέλαβε την εκτέλεση και έφερε το ματς στα ίσια.

Στην επανάληψη, η Μπόρνμουθ βρήκε δίχτυα με τον Κρουπί, η χαρά όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Ωστόσο, στο 62', ο Κλάιφερτ πήρε τη μπάλα από τον Σκοτ και με τη σειρά του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας έτσι τη νίκη με 2-1 στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 5η θέσης βαθμολογίας.

Σάντερλαντ - Τότεναμ 0-2

Η Τότεναμ πέρασε από το «Στάδιο του Φωτός», επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ, την κράτησε χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ η ίδια πήρε ανάσα, αφού βρέθηκε στην 8η θέση. Κάκιστο ξεκίνημα των γηπεδούχων, αφού στο 12ο λεπτό ο Μενιέ είδε την κόκκινη κάρτα μετά από ένα πολύ βίαιο μαρκάρισμα πάνω στον Μάρμους. Οι Μαύρες γάτες έπαιξαν με δέκα παίκτες και κλείστηκαν μαζικά. Η Τότεναμ κατάφερε να σπάσει την αντίπαλη άμυνα και στο 35ο λεπτό ο Μάντισον τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0. Ο ίδιος παίκτης με απευθείας εκτέλεση κόρνερ κόρνερ διαμόρφωσε το 2-0 για τους Λονδρέζους!