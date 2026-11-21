Η Άρσεναλ έφερε 2-2 εκτός έδρας με τη Νιούκαστλ, σε ένα ματς όπου έπαιξε με τη φωτιά αλλά εντέλει κατάφερε να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Και πάλι καλά να λέει η Άρσεναλ! Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πήγε στο St James' Park ξέροντας πως με νίκη αφήνει τους διώκτες της στο -8, ωστόσο κατέληξε να κινδυνέψει με ήττα-ανατροπή, παίρνοντας εντέλει τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2, από την ψυχωμένη Νιούκαστλ. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Χρήστος Τζόλης, που πέρασε ως αλλαγή στο 70'.

Οι Λονδρέζοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και είχαν δοκάρι με τον Μαντουέκε στο έκτο λεπτό, με τις προσπάθειες των Χαβερτς (22') και Ράις (29') να είναι άστοχες. Εντέλει, το 1-0 ήρθε στο 33', με τον Ράις να βγάζει τετ α τετ τον Έζε και εκείνον να τελειώνει ιδανικά τη φάση ανοίγοντας το σκορ. Ακολούθησαν ακόμη τρεις (!) ευκαιρίες του Μαντουέκε (38', 43', 45'), ο οποίος ήταν μονίμως μέσα στις φάσεις αλλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκουν από το πουθενά την ισοφάριση, καθώς ένα τραγικό λάθος του Όντεγκααρντ επέτρεψε στον Οσούλα να βγάλει τετ α τετ τον Μπαρνς, με εκείνον να σκοράρει με σουτ για το 1-1 στο 49'. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε το μομέντουμ, με τις Καρακάξες να παίρνουν τα ηνία και τους Λονδρέζους να δείχνουν χαμένοι στον αγωνιστικό χώρο.

Κάπως έτσι, φτάσαμε και στην ολική ανατροπή, με τον Τιάου να σκοράρει μετά από κεφαλιά του Μπερν και αναμπουμπούλα στην αντίπαλη άμυνα στο 61' και να φέρνει στη θέση του οδηγού τη Νιούκαστλ! Σαν να μην έφτανε αυτό για την Άρσεναλ, λίγο αργότερα αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο ο Ράγια, με τον Κέπα να τον αντικαθιστά.

Ο Χάβερτς κινδύνεψε να χρεωθεί με αυτογκόλ αλλά είδε την προσπάθειά του να απομακρύνει μετά από κόρνερ να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι στο 74', με τους πρωταθλητές όχι απλά να γλιτώνουν από τρίτο γκολ αλλά να φτάνουν και στην ισοφάριση τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν ο Μαντουέκε βρήκε το γκολ που έψαχνε με ωραία προσπάθεια και τελείωμα μέσα από την περιοχή. Παρότι υπήρχε μπόλικος χρόνος ακόμα, το σκορ δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να αρκούνται στον βαθμό της ισοπαλίας.