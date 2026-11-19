Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έκανε την πρώτη του προπόνηση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με drone να βιντεοσκοπεί 12 λεπτά από το πρόγραμμα και το υλικό να ανεβαίνει στο YouTube.

Η νέα εποχή ξεκίνησε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση την Πέμπτη (19/11) και να ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή στην Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ.

Ωστόσο, η προπόνηση είχε και έναν απρόσκλητο επισκέπτη, με ένα άγνωστης ταυτότητας drone να κάνει την εμφάνισή του πάνω από το Κάρινγκτον και να βιντεοσκοπεί δώδεκα λεπτά από το πρόγραμμα - με το υλικό να ανεβαίνει στη συνέχεια στο YouTube!

Ο διαχειριστής του καναλιού μάλιστα τοποθετήθηκε σχετικά, αναφέροντας ότι «πρόκειται για μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να πετάξει εκεί. Το drone παρέμεινε συνεχώς εντός του οπτικού μου πεδίου, δεν πέταξε πάνω από κανέναν ούτε καν κοντά σε κάποιον, επομένως η πτήση ήταν απολύτως νόμιμη, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που διέπουν τη χρήση των drones.

Το drone φέρει την προβλεπόμενη σήμανση, ενώ διαθέτω όλες τις απαραίτητες άδειες, την απαιτούμενη ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάθε άλλη σχετική ασφαλιστική κάλυψη. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο διαρροής ειδήσεων από την ομάδα ή τακτικών, είχαν περάσει μόλις 30 λεπτά από την πρώτη προπόνηση του προπονητή. Υπήρχαν πολλά ΜΜΕ εκεί, επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το μοναδικό οπτικοακουστικό υλικό από την προπόνηση που θα δημοσιοποιηθεί».