Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έπιασε δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με δημοσιεύματα θέλει να θεσπίσει τρεις νέους κανόνες.

Η εποχή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ξεκίνησε και επίσημα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Αργεντίνος τεχνικός κατεύθασε στην Αγγλία για να αναλάβει -και πρακτικά- τους Red Devils.

Μετά τη θητεία του στον πάγκο των ΗΠΑ, ο «Ποτς» αποδέχθηκε μια πολύ δύσκολη δουλειά, με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται σε βαθιά κρίση και φυσικά κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League (18η), ενώ έρχεται το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ την Κυριακή (22/11).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ποτσετίνο φέρεται να επιθυμεί να θεσπίσει τρεις νέους κανόνες στο εσωτερικό του κλαμπ, οι οποίοι κατά τη γνώμη του θα βελτιώσουν τα πράγματα. Αρχικά, θα «κόψει» τα ρεπό την επομένη των αγώνων, εκτός αν πρόκειται για κάποιο... μεγάλο εκτός έδρας ταξίδι στην Ευρώπη.

Έπειτα, σκέφτεται να εφαρμόσει τακτικές μετρήσεις σωματικού λίπους των ποδοσφαιριστών του και τέλος να υπάρχει ένα γεύμα όλης της ομάδας πριν τους αγώνες, για έλεγχο της διατροφής και «σύσφιξη» των σχέσεων.