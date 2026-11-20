Ο χειριστής drone που βιντεοσκόπησε δώδεκα λεπτά από την πρώτη προπόνηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απολογήθηκε και κατέβασε το βίντεο.

Πολύ να ξεκαθάριζε πως ό,τι έκανε ήταν νόμιμο, ωστόσο ο άνθρωπος που τράβηξε πλάνα δώδεκα λεπτών από την πρώτη προπόνηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με drone άλλαξε ρότα, διαγράφοντας το βίντεο από το YouTube και ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε.

«Θα ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό περιστατικό. Ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης από την πλευρά μου με οδήγησε στο να καταγράψω με το drone μέρος της προπόνησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον» ανέφερε αρχικά ο διαχειριστής του καναλιού CC Overview, που εν συνεχεία εξήγησε ότι «παρότι η πτήση ήταν νόμιμη βάσει της νομοθεσίας για τα drones, αναγνωρίζω πλήρως ότι η ενέργειά μου ήταν αντιδεοντολογική. Στόχος μου ήταν να απαθανατίσω τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με την προπονητική του περιβολή στη Γιουνάιτεντ, ώστε να τον δουν για πρώτη φορά οι φίλαθλοι.

Είχα λανθασμένα υποθέσει ότι, επειδή η προπόνηση βρισκόταν κοντά στην έναρξή της, δεν θα είχαν ξεκινήσει ακόμη ουσιαστικές ασκήσεις και ότι θα καταγραφόταν απλώς ένα ακίνδυνο ζέσταμα. Επίσης, είχα λανθασμένα θεωρήσει ότι η προπόνηση θα ήταν ανοιχτή σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και τους ποδοσφαιριστές για τις ενέργειές μου και ειλικρινά ελπίζω ότι αυτές δεν θα επηρεάσουν την έκβαση κανενός αγώνα.

Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ότι ούτε η Λίβερπουλ ούτε οποιαδήποτε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα είχε εμπλοκή στην απόφασή μου να κινηματογραφήσω χθες στο Κάρινγκτον. Το βίντεο έχει αφαιρεθεί από το κανάλι μου. Έχω αφιερώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ανάπτυξη του καναλιού μου στο YouTube και είχα αποκτήσει καλή φήμη στους τομείς που καλύπτω. Θα ήθελα πλέον να επικεντρωθώ στην αποκατάσταση της φήμης μου, η οποία έχει πληγεί, και στη δημιουργία υπεύθυνων βίντεο που θα έχουν θετική ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ».