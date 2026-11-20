Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μίλησε για πρώτη φορά ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενόψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (22/11).

Για πρώτη φορά ενώπιον των δημοσιογράφων ως τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε σήμερα (20/11) ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής (22/11) με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Ο Αργεντίνος προπονητής θα έχει ομολογουμένως ένα δύσκολο ξεκίνημα, ωστόσο η όλη του αποστολή είναι τέτοια (σσ δύσκολη), κάτι που δεν δίστασε να παραδεθχεί στις πρώτες του δηλώσεις. Εξήγησε πως εκείνος και οι συνεργάτες του έχουν στόχο να δημιουργήσουν κάτι από το «μηδέν», ενώ τόνισε πως είναι δύσκολο να βρει κανείς ομάδα μεγέθους της Γιουνάιτεντ.

«Ερχόμαστε με την ιδέα να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν. Στον σύλλογο συναντάμε ανθρώπους που μας στηρίζουν πολύ, γεγονός που καθιστά την προσαρμογή εύκολη.

Παράλληλα, οφείλουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες και να βρούμε τον τρόπο ώστε να αποδώσουν. Δεν εστιάζουμε στην "κουλτούρα", καθώς πρόκειται για έναν όρο με πολύ ευρύ περιεχόμενο. Η κουλτούρα και η ταυτότητα του συλλόγου είναι βαθιά ριζωμένες· πρόκειται για μια ομάδα με σπουδαία ιστορία. Είναι δύσκολο να βρει κανείς άλλον σύλλογο στο μέγεθος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να επιδιώξουμε την υψηλή απόδοση και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παικτών. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Δεν σκέφτομαι πολύ το παρελθόν. Το ζητούμενο είναι να χαράξουμε τη δική μας πορεία εδώ. Φυσικά, νιώθουμε τη στήριξη από τον σύλλογο και ξεκινάμε δουλειά. Το παρελθόν δεν πρόκειται να βοηθήσει· το να αναλωνόμαστε στη σκέψη για το χθες δεν έχει νόημα.

Έχουμε μιλήσει με τους παίκτες και το πιο σημαντικό είναι να εστιάζουμε στην επόμενη κίνηση. Νιώθουμε τη στήριξη και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να βοηθήσουμε τους παίκτες να αποδώσουν. Αυτή είναι η προτεραιότητα».

Για τον Μπρούνο Φερνάντες:

«Πιστεύω ότι η αφοσίωση όλων των παικτών ήταν εκπληκτική από την πρώτη κιόλας μέρα. Ο Μπρούνο είναι ο αρχηγός μας και ένας πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά όλοι οι παίκτες —από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο— πρέπει να νιώθουν ότι είναι σημαντικοί.

Μιλήσαμε χθες· αφιέρωσα τρεις ώρες συζητώντας με κάθε παίκτη ξεχωριστά. Νομίζω ότι μου διέφυγαν κάποιοι τραυματίες, αλλά τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε με όλους.

Ήταν μια πολύ ωραία επικοινωνία. Είναι σημαντικό να ακούς τους παίκτες και να μαθαίνεις τι έχουν να πουν για διάφορα ζητήματα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

Για το επίπεδο αυτοπεποίθησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Είναι φυσιολογικό, όταν δεν κερδίζεις αγώνες, η αυτοπεποίθηση να αρχίζει να μειώνεται. Πιστεύω ότι οι παίκτες πρέπει να νιώθουν από εμάς ότι πιστεύουμε σε αυτούς και τους εμπιστευόμαστε, και να βλέπουν ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι σημαντικό.

Με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να εδραιώσουμε τις αρχές μας. Οι παίκτες είναι έξυπνοι, διαθέτουν ποιότητα. «Μερικές φορές, το ζητούμενο είναι να ξεκλειδώσουμε ορισμένα στοιχεία που, για διάφορους λόγους, δεν είχαν φανεί μέχρι τώρα».