Ο Μπράιαν Μπούμο βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω... GTA.

Ο πλανήτης έχει μπει εδώ και λίγες ώρες σε... gaming mode, με την κυκλοφορία του νέου GTA να φέρνει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά στην οθόνη. Ανάμεσά τους, και ο Μπράιαν Μπούμο, που αποκάλυψε μέσω story στο Instagram ότι έσπευσε και αυτός να παίξει το δημοφιλέστατο βιντεοπαιχνίδι.

Μόνο που αυτό δεν άρεσε ιδιαίτερα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι δεν πήραν με καλό μάτι το γεγονός ότι ο Καμερουνέζος επιθετικός ασχολείται με το gaming την ώρα που η ομάδα του βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League - με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να έχει κληθεί για να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ.

«Γι' αυτό πάμε για υποβιβασμό, ασόβαροι παίκτες» γράφτηκε μεταξύ άλλων από αγανακτισμένους φίλους της Γιουνάιτεντ, έναν εκ των οποίων ανέφερε πως «έχω χάσει τον ύπνο μου για το ματς με τη Λίβερπουλ και οι παίκτες παίζουν χαλαρά GTA. Αυτή η ομάδα θα με ξεκάνει».