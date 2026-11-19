Την περίπτωση του Μπρούνο Φερνάντες τσεκάρει η Μίλαν ως αντί-Μόντριτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Την πρόθεσή της να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης θέλει να κάνει πράξη η διοίκηση της Μίλαν, αρχής γενομένης με τον Μπρούνο Φερνάντες στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Ροσονέρι έχουν βάλει στο «ραντάρ» τους τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος πλησιάζει τα έξι χρόνια παρουσίας στο «Ολντ Τράφορντ». Παρότι αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς για την ομάδα του, το μέλλον του στο Μάντσεστερ μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρείται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο, ωστόσο οι Red Devils διατηρούν το δικαίωμα να το επεκτείνουν για ακόμη έναν χρόνο. Παράλληλα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσιεύμα, υπάρχει και η δυνατότητα αποχώρησής με το ποσό τη καταβολής να αγγίζει τα 65 εκατ. ευρώ.

Τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η Μίλαν, η οποία βλέπει στο πρόσωπο του Φερνάντες τον ιδανικό ποδοσφαιριστή για να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Λούκα Μόντριτς.

Στο Μιλάνο, μάλιστα, θεωρούν πως διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τον διεθνή Πορτογάλο. Αυτό δεν είναι άλλο από την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Ρούμπεν Αμορίμ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί. Θυμίζουμε επίσης πως ο Φερνάντες ανήκει στη Γιουνάιτεντ από τον Ιανουάριο του 2020, όταν και πήγε στο Νησί από τη Σπόρτινγκ. Στα 6 χρόνια στο σύλλογο έχει μετρήσει συνολικά 341 εμφανίσεις, με απολογισμό 113 γκολ και 111 ασιστ.

